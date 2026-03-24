В России посещающих сауны и бани мужчин проверят на качество спермы

Любовь к таким процедурам будут выявлять с помощью анкеты.

В России любовь мужчин к посещению бань и саун станет официальным основанием для проверки качества их семенной жидкости в рамках диспансеризации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новые методические рекомендации Министерства здравоохранения РФ.

Согласно документу, направленному на оценку репродуктивного здоровья населения, воздействие высоких температур на организм рассматривается как значимый фактор риска. Это требует дополнительного контроля со стороны профильных специалистов.

Процедура проверки будет инициирована на основе данных специального анкетирования. Если в ходе опроса пациент подтвердит, что он систематически посещает места с повышенной температурой, его переведут на второй этап диспансеризации.

Таким образом, медики намерены оперативно выявлять возможные нарушения фертильности на ранних стадиях.

Разработка данных рекомендаций обусловлена необходимостью комплексного подхода к вопросам демографии и мужского здоровья. Ранее эксперты уже предупреждали о возможных рисках, связанных с банными процедурами.

В частности, отмечалось, что резкие температурные перепады, такие как прыжки в холодный бассейн или снег сразу после парилки, создают колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Новые нормативы Минздрава фокусируются именно на репродуктивной функции. Перегрев может негативно влиять на показатели спермограммы, что требует коррекции образа жизни или медицинского вмешательства.

