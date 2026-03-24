Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в США

Фото: www.globallookpress.com/Jim West

Власти техасского города Порт-Артур, где произошел инцидент, попросили жителей оставаться в безопасном месте.

В США на нефтеперерабатывающем заводе в городе Порт-Артур (штат Техас) прогремел взрыв. Об этом проинформировала пресс-служба местной полиции на своей странице в социальных сетях.

«В настоящее время жителям западной части города Порт-Артур рекомендуется оставаться в укрытии в связи со взрывом на предприятии Valero», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в южном пригороде Рима в районе Пьяна-дель-Соле прогремел мощный взрыв. По информации местной пожарной службы, причиной стала утечка газа.

Вилла, которая находилась в эпицентре, была полностью разрушена, а два соседних здания получили сильные повреждения. Кроме того, осколки домов повредили припаркованные поблизости автомобили.

В результате происшествия пострадали два человека. Их спасатели извлекли из-под завалов. Из-за угрозы дальнейших обрушений экстренные службы эвакуировали из опасной зоны около 70 человек.

