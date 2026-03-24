Не мог зачать с женой: мужчина насильно сделал подростка суррогатной матерью

Ранее над этой же девочкой уже надругался другой злоумышленник.

В американском штате Оклахома задержали семейную пару, которую подозревают в использовании 14-летней девочки в качестве суррогатной матери для рождения ребенка. Об этом сообщает Daily Mail.

Полиция и социальные службы вскрыли факты систематического насилия над несовершеннолетней. По версии следствия, мужчина вступал в связь с ребенком, чтобы зачать детей. Его супруга не могла забеременеть естественным путем после перенесенной ранее операции по стерилизации.

Расследование инцидента началось в декабре 2025 года, когда сотрудник службы защиты детей сообщил правоохранителям о беременности подростка. В ходе проверок выяснилось, что пара намерено выбрала жертву для своих целей.

Когда начались следственные действия и подготовка к забору биоматериала для теста ДНК, подозреваемые поспешно покинули штат. Однако скрываться долго им не удалось. Сотрудники оперативной группы выследили и арестовали беглецов в Неваде, почти в 2,5 тысячи километров от их дома.

На данный момент мужчина обвиняется в сексуальном насилии над несовершеннолетней, а его супруга — в пособничестве преступлению и оставлении ребенка в опасности.

Согласно судебным материалам, подозреваемые удерживаются под стражей в следственном изоляторе округа.

Стало известно, что ранее обвинения в аналогичном насилии над этой же девочкой уже выдвигались против мужчины в Калифорнии. Его супруга также знала о происходящем.

Пострадавшую школьницу передали под опеку в приемную семью, где ей обеспечивают безопасность и необходимый медицинский уход.

В офисе шерифа подчеркнули, что подобные дела требуют высочайшего уровня координации между ведомствами. Социальные сети взорвались возмущением. Пользователи называют действия пары проявлением истинного зла и требуют самого сурового наказания за искалеченную жизнь ребенка.

