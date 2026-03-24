«Мы за альтернативу»: почему отказ от прививок для детей грозит массовыми эпидемиями среди взрослых

Российские регионы атакует туберкулез — вспышки зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.

Сегодня во всем мире отмечают День борьбы с туберкулезом. Именно 24 марта более 140 лет назад была открыта бактерия-возбудитель этой смертельно опасной инфекции. И в России уровень заболеваемости в последние годы активно снижался. Все благодаря вакцинации и мерам профилактики. Но в последнее время родители все чаще отказываются делать детям прививки. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова узнала, к чему это может привести.

Туберкулезная инфекция атакует российские регионы. Локальные вспышки фиксируют там, где быть их не должно. Из недавнего: заболевшие в детском саду Звенигорода, школе Петербурга, Южно-Сахалинска и Новосибирска. Взрослые заражают детей.

«У нас нет „детских инфекций“. У нас есть теперь инфекции, которыми болеют абсолютно все люди, абсолютно все дети. То есть если раньше это были дети раннего возраста, которых мы могли защитить с помощью вакцинации, то сейчас у нас заболевает один и дальше по цепочке заболевает ближайшее окружение», — объясняет врач-педиатр Юлия Бережанская.

Детский иммунитет особенно уязвим к туберкулезу: распространенность инфекции в три раза выше, как и смертность. От тяжелых форм помогает та самая вакцина БЦЖ, ее практически всем делают в роддоме. Правда, если родители согласны.

«Зная психофизиологию, зная, как у нас в организме происходят заболевания, обосновываясь на эти знания, я не делаю прививки своим детям», — говорит Марина Кабанова.

Отказ от вакцинации среди молодых родителей набирает обороты.

«Мы придерживаемся альтернативного вида, скажем так, лечения. Вот эту вот обычную медицину мы особо стараемся не использовать», — рассказывает Карина Кадырова.

Такая тенденция всерьез пугает врачей. Шансы «откатиться» в нулевые, когда страну охватила туберкулезная эпидемия, из-за движения антиваксеров все выше.

«Если мы откажемся от вакцинации, это может действительно привести к ухудшению эпидемической ситуации по туберкулезу и другим инфекционным заболеваниям. Наш главный аргумент, что без вакцинации туберкулез становится реально смертельным заболеванием», — предупреждает заместитель главного врача по хирургии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Михаил Синицын.

По данным ВОЗ, от туберкулеза в мире страдают около десяти миллионов человек. Ежегодно от этого заболевания умирают больше миллиона. Однако пока о массовой вспышке говорить преждевременно — врачи все-таки десятилетиями формировали коллективный иммунитет. И результаты говорят сами за себя.

«Заболеваемость туберкулеза в России снижается из года в год на протяжении уже последних, наверное, десяти лет. И при аналитике международной наша страна была исключена из стран с высоким бременем заболевания туберкулезом. Это очень высокие достижения, и опыт нашей страны транслируется на другие страны», — отмечает заместитель главного врача по медицинской части НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Валентина Тинькова.

За десять месяцев прошлого года количество впервые выявленных случаев туберкулеза снизилось почти на 12%. Современные методы диагностики и лечения делают эту инфекцию управляемой. За последние годы в России появились десятки лекарств, ведется разработка новой вакцины.

«Наше исследование началось в 2021 году, и в этом году оно должно закончиться по всем планам. На указанных категориях показано, что вакцина безопасна. После окончания третьей фазы мы подаем документы для регистрации препарата», — сообщил заведующий лабораторией трансляционной биомедицины национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Денис Клейменов.

Эта вакцина не заменит классическую прививку от туберкулеза, а скорее восполнит пробелы — БЦЖ в подростковом возрасте теряет свои свойства.

Новая вакцина — рекомбинантная — созданная на основе синтезированных белков. То есть в ней нет живого возбудителя. Прививать ей будут пациентов, которые никогда не сталкивались с туберкулезом, а также тех, кто когда-то переболел, чтобы предотвратить рецидив.

Вакцина сейчас на третьей, финальной стадии клинических исследований. Известно, что уже в конце 2026 года ее направят на регистрацию в Минздрав.

