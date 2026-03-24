Давят на главу киевского режима и из Вашингтона, грозясь отказать в гарантиях безопасности.

Тем временем США усилили давление на главу киевского режима. Зеленского торопят с президентскими выборами. Иначе, как сообщает издание American Conservative, Вашингтон откажет Украине в предоставлении любых гарантий безопасности после завершения конфликта.

Призывы к скорейшему проведению голосования звучат не только из-за океана. Этого же требуют и сами украинцы. По соцопросам, большинство жителей устали от масштабной коррупции и политических скандалов. Уровень поддержки Зеленского продолжает падать. Недостаток финансирования этот процесс только ускорит. По оценкам экспертов, без помощи Запада уже к июню у Зеленского и его команды закончатся деньги даже на ВСУ.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о стремлении Владимира Зеленского к заключению мирного соглашения с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CBS News после полуторачасовой встречи с украинским лидером в Лондоне.

По словам Рютте, Зеленский хочет «заключить сделку», и теперь важно донести эту позицию до России, чтобы убедиться в ее готовности к сотрудничеству.

