Культура 2 408
Круговорот людей, ой, мама: звезды на красной дорожке премии «Ника»
Каждый год зал, стоя, утопает в слезах, вспоминая тех, кого уже нет в мире кино, и слушая тех, кто уже носит грустный и гордый статус — «уходящие»!
Вот представьте, вы очутились в театре, а он полон не посторонними, не селебрити, не светскими дивами… А самыми честно горящими на небосводе кино советскими звездами! Нам и представлять не надо. На 39-й церемонии вручения национальной кинематографической премии «Ника» все так и было.
Знаете, каково это? Сначала дух захватывает, а потом понимаешь, как ответственно не просто быть с такими людьми, но и говорить с ними. И даже делить Prosecco… Что уж там — и дышать одним воздухом тоже!
Вы только представьте! Уже почти сорок лет со сцены взлетают золотые «Ники», приземляясь в руки самым талантливым. Кино меняется, смыслы, ценности, но «Ники» летят как символ победы. Вот только над чем и чьей? Сплошная «сансара», и дети уже держат награды своих родителей…
Просто Юра Борисов и Аня Шевчук сильно рады, что наконец-то получилось оставить детей и выбраться куда-то вдвоем. Ну, и пусть, что это красная дорожка одной из главных кино-премий страны. У актеров свои причуды… Особенно, столь глубоко познавших Шекспира!
1/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Хотите секретик, почему Юлия Снегирь часто на фото без своего возлюбленного? Дело в том, что она на дух не переносит СМИ. И вся тяжесть интервью падает на широкие плечи Цыганова. А Юлия же в данной ситуации — просто красивая и очаровывает фотографов! Так что, не стройте домыслов — союз не распался. Эх, а хорошо все-таки женщинам, каких бы профессий они не были…
2/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Miss Валюшкина сегодня та еще кокетка. Актриса взмахом очков провела караулящих ее журналистов и села в свое авто с тонировкой, оставив всех без ужина… То есть, без интервью. Ох, и не знаем, почему Елена Валюшкина столь загадочная персона, но, по всей видимости, в тихом омуте…
3/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
За папу! Игорь Яковлевич, к сожалению, не подержал в 2026-м «Нику», но знаменитые слова о том, что сансара — круговорот людей, как никогда точно описывают положение. Алексей и Александр Золотовицкие забрали награду за отца. Золотую статуэтку держит вдова артиста, она не смогла сдержать слез.
4/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Награда Константина Хабенского — вовсе не золото для полки. Это бремя, ответственность и груз прошлого. Режиссер заявляет, что очень переживает за молодежь и что не готов оставить им сцену. Он продолжает профессию, чтобы научить. Кажется, эра настоящего служения тем, кому так вроде бы не хочется этого делать, только началась!
5/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Очень осознанный Даниил Воробьев тоже не провел вечер без фигуристой богини с поднятыми руками… Но она была не его… Мы про Нику, конечно же, — статуэтку! И все же эта красотка с крыльями нужнее была, видимо, Владимиру Машкову. И досталась ему! Ведь именно с ним он боролся в номинации за лучшую мужскую роль второго плана.
6/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
А вот и Владимир Львович. С Никой, которую все пророчили Воробьеву! Но главное здесь не это. Найдите пять отличий между фото Машкова со статуэткой и Хабенского. Не найдете! Пролистните назад. Видимо, мэтров волнуют те же вещи, а, главное, взгляды устремлены в одном направлении!
7/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Елена Лядова в погоне за красотой и чистой репутацией, кажется, немного прощается с собой. Живая и лучезарная актриса, которую все так полюбили, стала закрытой и непонятной, как хрустальный замок! Хоть и талантлива, и Нику держит, и лицо.
8/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов