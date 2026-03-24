В Кремле обсудили мировые рынки и перспективы роста российской экономики

Глава государства заявил о необходимости укреплять финансовую устойчивость на фоне колебаний рынков.

Главные тенденции на мировых рынках, в том числе колебания цен на энергоресурсы, обсудили сегодня в Кремле. Президент России Владимир Путин призвал нефтегазовые компании направить дополнительные доходы от роста котировок на погашение долгов перед отечественными банками. Об этом президент заявил на совещании по экономическим вопросам.

Кроме того, глава государства обратил внимание на низкую динамику основных макропоказателей.

«В январе текущего года валовый внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже, чем год назад. Промышленное производство снизилось на 0,8%, правда, добыча полезных ископаемых выросла на 0,5%. Это было еще до повышения цен на энергоносители в мире. Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста...» — заявил глава государства.

Владимир Путин также отметил, что безработица в России достаточно низкая, чуть больше 2%. А инфляция закрепилась на уровне менее 6%.

Ранее президент потребовал жестче контролировать бюджет и не щадить коррупционеров. Основное внимание, добавил глава государства, нужно уделить защите бюджетных средств, прежде всего направляемых на реализацию национальных проектов и долгосрочных программ.

Не менее важной, уточнил Путин, является работа органов прокуратуры по выявлению имущества и источников преступных доходов коррупционеров.

