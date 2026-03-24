Израиль нанес мощный ракетный удар по жилому району Тегерана
Фото, видео: Reuters/Karamallah Daher; 5-tv.ru
Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обстрела, есть погибшие мирные жители.
В подтверждение слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня нанесла удар по столице Ирана. За ситуацией там следит моя коллега с телеканала Аль-Маядин Биссан Тарраф.
Сегодня один из северных районов Тегерана подвергся обстрелу со стороны американских и израильских сил. Спасатели до сих пор извлекают тела погибших из-под завалов. Иранскому Красному Полумесяцу удалось спасти семь мирных жителей.
«Это полностью жилой район. Мы можем оценить масштабы повреждений этого здания. Сейчас идет разбор завалов», – отметила корреспондент.
Муниципалитет Тегерана подтвердил, что окажет всю необходимую поддержку и помощь гражданам, эвакуированным прошлой ночью из этого района. Их перевезли в различные отели иранской столицы.
