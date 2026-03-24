Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица и телеведущая Анна Семенович призналась в любви к собакам, однако не готова к появлению дома четвероногого питомца. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru во время съемок клипа на песню «Если станет грустно».

По ее словам, основная причина отказа от животного — плотный рабочий график.

«Я обожаю собак, но так как я очень много работаю, у Дениса тоже много командировок, я никак не могу завести себе собаку, чтобы насладиться животным. У меня есть собака у родителей, поэтому вот животных пока, к сожалению, могу только на клипе себе позволить», — отметила Семенович.

Анна также подчеркнула, что содержание собаки — это серьезная ответственность. Она добавила, что животное недостаточно просто кормить: с ним нужно постоянно проводиться время.

«Это ж не просто кинул ей сухого корма и пошел. Надо с ней играть, гулять. Она же любит, а с ней надо проводить время. Собаки очень преданные. Эта кошка еще может там сама дома тусоваться, ей все равно. Ее только накормил и все. Они более самостоятельные. А вот собак нельзя оставлять одних надолго», — сказала артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что зимой 2025–2026 года свыше 214 кошек и 597 собак из московских приютов обрели новых хозяев.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.