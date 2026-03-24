«Разрывали меня и уронили барабан»: Семенович рассказала о драке на концерте

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Звезда «поплатилась» за большую популярность среди мужчин-зрителей.

Певица Анна Семенович однажды чуть не поплатилась за большую популярность среди мужчин-зрителей. Об этой неприятной истории она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на съемке клипа на свою песню «Если станет грустно».

«У меня один раз было такое, что на каком-то из корпоративов какие-то просто перепившие мужчины устроили драку на сцене. Они сначала меня вот так вот разрывали, хотели куда-то утащить», — рассказала Семенович.

По словам артистки, потасовка между пьяными и охранниками привела к тому, что на нее упал барабан и поранил ногу. Она отметила, что тот вечер был настоящей катастрофой.

Семенович считает правильным, если бы тех мужчин оштрафовали, чтобы все четко понимали, что так делать нельзя.

«Мы же не лезем, например, к хирургу, который оперирует. Пьяные же люди не лезут к нему в операционную или, например, сидит человек, бухгалтер, разбирает отчеты. Люди же с улицы не прибегают пьяные, не начинают бухгалтеру отчеты мешать делать», — возмутилась артистка.

Об этой истории Анна Семенович рассказала неспроста: 1 марта на концерте ее подруги певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) две женщины подошли к ней для выяснения причин неудавшегося, по их мнению, концерта.

«Я сейчас грудью практически своей защищаю свою подругу Настю Сланевскую, у которой произошла очень нехорошая ситуация на концерте», — вступилась за певицу Семенович.

По ее словам, быть артистом — это тяжелый труд. Нет возможности взять больничный и спокойно лечиться, нужно выступать на концерте, потому что зрители отдали деньги за билеты.

Скандал на концерте певицы Славы

Скандал произошел 1 марта в Пензе. По словам зрителей, они были шокированы тем, что певица с трудом передвигалась по сцене, ее шатало, она садилась на стул и держалась за стойку, чтобы не упасть. Многие посчитали, что Слава была пьяна.

После третьей песни в зале начался «бунт». Поклонники обвинили артистку в использовании фонограммы и потребовали вернуть деньги за билеты. Наиболее активными среди них были две женщины, которые подошли вплотную к певице для выяснения причин неудавшегося концерта.

Певица пообещала, что в конце мероприятия им вернут деньги. Позже она призналась, что плохо себя чувствует, и предложила недовольным покинуть зал, пообещав немедленный возврат средств. Но публика, заплатившая деньги, хотела видеть шоу. И Слава продолжила выступление, хотя, по словам очевидцев, пела, сидя на стуле, временами плакала и жаловалась на усталость.

Кульминация женского конфликта наступила после завершения выступления. Недовольные направилась к гримерке артистки. Администрация площадки вызвала полицию.

Слава пыталась объясниться. Она рассказала, что этот концерт был последним в ее туре, и она решила его отработать, несмотря на тяжелое состояние. По ее словам, у нее был гайморит, болело ухо и плечо.

Позже, в поезде «Пенза — Москва», певица записала несколько эмоциональных видеообращений, в которых объясняла свое состояние не алкоголем, а лекарствами.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.