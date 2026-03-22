В МАГАТЭ оценили ущерб израильскому ядерному центру после удара Ирана

МАГАТЭ: Сведений о повреждении ядерного центра Израиля в Димоне нет

Фото: legion-media/Eddie Gerald

Объект расположен в городе Димона, пострадавшем в результате ракетного обстрела.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не получало информации о повреждении ядерного исследовательского центра в израильском городе Димона. Кроме того, в районе объекта не были зафиксированы аномальные уровни радиации. Об этом сообщили представители пресс-службы организации в соцсети Х.

«МАГАТЭ известно о сообщениях об инциденте в израильском городе Димона, связанном с попаданием ракеты, и не получало никаких сведений о повреждении ядерного исследовательского центра в Негеве», — говорится в заявлении.

Перед этим Иран атаковал Димону ракетами. По данным пресс-службы местной скорой помощи, пострадали 20 человек, в том числе один ребенок. Осколки снарядов, разлетевшиеся в результате перехвата, упали в районе ядерного исследовательского центра. На месте их падения разгорелся пожар. Один из свидетелей заснял происшествие на видео.

В начале марта Иран предупреждал Израиль о возможном ударе по атомному реактору в Димоне. Как сообщали журналисты агентства ISNA со ссылкой на военного эксперта, атака произойдет, если американо-израильская коалиция попытается свергнуть иранское правительство.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

США и Израиль начали бомбить Тегеран и другие иранские города утром 28 февраля, военная операция получила название «Эпическая ярость». Оправданием американский лидер Дональд Трамп назвал якобы существующую ядерную угрозу, хотя позже обе страны признали, что стремятся сменить режим в исламской республике.

В результате атак погибли представители верховного руководства Ирана, в том числе аятолла Али Хаменеи и члены его семьи, а также глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур. Ответными ударами КСИР поражает территории Израиля и военные базы США на всем Ближнем Востоке. Оказавшиеся в зоне риска государства закрыли свое воздушное пространство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что атака рядом с иранской атомной электростанцией (АЭС) «Бушер» едва не привела к ядерной аварии.

