«Это тяжелые испытания»: при аресте Джастин Тимберлейк провалил тест на трезвость

Скандал двухлетней давности разгорелся вновь. О чем солгал актер, защищаясь в суде?

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк не прошел тест на трезвость при аресте за пьяное вождение два года назад. Об этом свидетельствует видео задержания артиста, опубликованное на портале TMZ. В тот вечер он возвращался за рулем BMW после встречи с друзьями в Саг-Харборе и был остановлен полицейским за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Кадры, о которых идет речь, сняты правоохранителями. На них Тимберлейк пытается пройти 18-минутные полевые тесты на трезвость. В процессе у него периодически возникают проблемы с пониманием задач, он пошатывается и с трудом удерживает равновесие. И комментирует: «Это, типа, тяжелые испытания».

На видео артист, хоть и спотыкается, но ведет себя спокойно и не сопротивляется, с сотрудниками полиции общается уважительно. Однако тесты, очевидно, ему не по зубам. В результате Тимберлейка заковали в наручники. Он признал, что нарушил ПДД, но принципиально отрицал факт вождения в нетрезвом виде.

Позже через суд препятствовал публикации записи, называя ее «необоснованным вторжением в личную жизнь». Со временем стороны договорились, и в итоге в сети появилась подкорректированная версия видео. Стоит отметить, некоторые «упражнения» от полицейских действительно сложны, например, стоять с поднятой ногой и не двигаться 30 секунд. Но и обследование на наличие алкоголя в крови Тимберлейк пройти отказался. Звезде назначили 25 часов исправительных работ и штраф.

