Компромат не удался: на Алтае женщину будут судить за слежку за коллегой

В Алтайском крае будут судить женщину за попытку уличить коллегу в безделье

Обостренное чувство справедливости — есть. Шпионские навыки — требуют доработки.

В Солонешенском районе Алтайского края 52-летняя офисная шпионка готовится к суду. Работница одного из местных предприятий настолько невзлюбила коллегу, который, по ее мнению, в основном бездельничал, что решила устроить за ним слежку. Чтобы потом, разумеется, предоставить начальству исчерпывающие доказательства вопиющего поведения. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Однако разведывательные методики, которые гиперответственная сотрудница применила в своем расследовании, оказались незаконными. Чтобы собрать данные, женщина решила установить в кабинете коллеги диктофон. Но ее поймал с поличным другой работник офиса, случайно оказавшийся рядом.

Спрятать диктофон на шкафу шпионке так и не удалось. Зато удалось прославиться и оказаться на скамье подсудимых. Даму обвинили в нарушении личной тайны. Расследование, только уже со стороны правоохранительных органов, завершено.

