Под Большим Соленым озером может находиться огромное хранилище пресной воды

Один из самых необычных водоемов Северной Америки преподнес ученым очередной сюрприз и повод для новых исследований.

Большое Соленое озеро, расположенное в американском штате Юта, покрыто толстым слоем соли, его береговая линия постепенно сокращается, а недра заставляют ученых поломать голову. Недавно эксперты обнаружили, что на глубине водоема существует внушительная пресноводная система. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

По данным ученых из Университета Юты, эта система простирается на тысячи километров вглубь озера, а может, и дальше. Осталось разобраться, откуда берется пресная вода. Специалисты заинтересовались этой темой, когда на высохшем дне озера в заливе Фармингтон появились холмы по 50-100 метров в ширину, которые густо заросли тростником — признак того, что вода поднимается снизу.

Была проведена аэромагнитная съемка. Выяснилось, что пресная вода находится под соленым поверхностным слоем и заполняет осадочные породы на глубине, а также распространяется под водоемом, где в него впадают реки. По словам исследователя университета Майкла Жданова, составление карты пресной системы поможет рассчитать потенциальный объем пресной воды.

Гидролог Билл Джонсон рассказал, что более плотный слой соленой воды (рассол) должен находиться внизу и вытеснять пресную воду наружу, но на озере в Юте все наоборот, пресная вытесняет ее, просачиваясь под слой соли и распространяясь под водоемом. Это открытие, считают эксперты, может изменить методы изучения соленых озер по всей планете. А если создать нужные условия, пресная часть способна поддерживать влажность некоторых участков дна и уменьшать пыльные бури в районе.

«Первоочередная задача — понять, можно ли использовать эту пресную воду для увлажнения очагов загрязнения и их эффективного полива без существенного нарушения пресноводной экосистемы», — добавил Джонсон.

Кроме того, подчеркнул Жданов, исследования помогут усовершенствовать методы управления водными ресурсами во всем регионе, а также найти аналогичные скрытые пресноводные системы в других водоемах. Пока понятно одно — под поверхностью Большого Соленого озера намного больше пресной воды, чем могли ожидать гидрологи, и она меняет природный ландшафт.

