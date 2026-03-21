Самолет British Airways более 13 часов летел с мертвой пассажиркой на борту

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Рейс не вернулся в пункт отправления — после того как пассажир прошел в салон и занял свое место, его смерть не считается чрезвычайной ситуацией.

Более 13 часов полета с телом умершей женщины на борту. «Кошмар на высоте 35 тысяч футов» (почти 11 километров) — так журналисты британской газеты The Sun назвали инцидент, произошедший в самолете Airbus A350-1000 авиакомпании British Airways. 60-летняя пассажирка умерла в первый час после вылета из Гонконга в Лондон, но экипаж принял решение не менять маршрут.

Рейс BA32 продолжил путь в аэропорт Хитроу, а тело переместили в нагреваемый отсек. Как рассказали прессе позже свидетели, многие люди просили о возвращении в Гонконг, но получили отказ. Как объяснили члены экипажа, если человек уже мертв, и ничто не мешает продолжить полет, это не считается чрезвычайной ситуацией. Суровая реальность.

Когда женщина умерла, бортпроводники не сразу сообразили, что делать с телом. По словам одного из очевидцев, предложение перенести его в туалет было отклонено. В итоге труп обернули одеялом и разместили в хвостовую часть судна. Но стюарды не учли, что в этом отсеке включен подогрев. Через несколько часов он дал о себе знать — пассажиры стали жаловаться на неприятный запах. Это не давало ни на минуту забыть о происшествии и усиливало панику.

Увы, даже после посадки люди не смогли выдохнуть с облегчением. На борту был 331 пассажир, и всем пришлось задержаться на своих местах еще на 45 минут — в это время проводилось расследование смерти женщины. Официальных жалоб на экипаж или авиакомпанию никто не подавал, однако из-за пережитого шока некоторые взяли отгулы — людям понадобилось время, чтобы оправиться и вернуться к своим делам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.