Около 20 человек пострадали при обстреле Димона на юге Израиля

Фото: www.globallookpress.com/Chen Junqing

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди жертв есть ребенок.

Около 20 человек пострадали при ракетном обстреле города Димона на юге Израиля. Об этом сообщила пресс-служба местной скорой помощи.

«В связи с обстрелом Государства Израиль в районе Димоны бригады MDA („Красный щит Давида“) — израильская национальная медицинская служба. — Прим. ред.) оказывают помощь примерно 20 пострадавшим, получившим ранения от осколков, травмы по пути в укрытие и испытавшим шок», — говорится в сообщении.

В числе пострадавших 10-летний ребенок. Он получил осколочные ранения средней тяжести.

Военная операция США и Израиля против Ирана

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в конце февраля. После начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран наносит ответные удары по израильским городам и американским военным базам. Из-за масштабных боевых действий ряд стран региона временно закрыли свое воздушное пространство для гражданских самолетов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что крупный обломок сбитой иранской ракеты упал в Старом городе Иерусалима. Фрагмент был обнаружен всего в 350–400 метрах от мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.