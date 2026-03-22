Раскольническая УПЦ Киевского патриархата избрала нового главу

Архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим стал главой церкви после смерти Филарета.

Раскольническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата объявила о выборе нового предстоятеля. Об этом сообщил один из иерархов организации Иоасаф Шибаев в социальной сети Facebook*.

По словам Шибаева, избрание прошло в электронном формате, и большинство голосов было отдано за преосвященного Никодима, архиепископа Сумского и Ахтырского. Он отметил, что процесс прошел «единственно правильным каноническим путем», а одной из первоочередных задач нового предстоятеля станет регистрация гражданского устава УПЦ КП.

Выбор нового главы стал необходимым после смерти Филарета (Денисенко), которую подтвердил глава «Православной церкви Украины» Епифаний (Думенко). Филарет скончался в возрасте 97 лет. Прощание с ним проходит в Свято-Михайловском соборе, поскольку полиция оцепила Владимирский собор, где он завещал быть похороненным, и не допустила туда представителей УПЦ КП.

Филарет сыграл ключевую роль в истории украинского православия последних десятилетий. В 1990 году он, будучи митрополитом Киевским и всея Украины канонической УПЦ, при поддержке властей Украины выступил за независимость церковной структуры от Русской православной церкви. В 1992 году собор иерархов УПЦ лишил его сана, однако позже Денисенко учредил «Украинскую православную церковь Киевского патриархата», за что был отлучен от Церкви и предан анафеме.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.