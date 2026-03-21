«Я рад, что он умер»: Трамп о смерти экс-спецпрокурора США Мюллера

Американский лидер уверен, что бывший глава ФБР вредил невинным.

Президент США Дональд Трамп рад смерти бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом он заявил в социальных сетях.

«Роберт Мюллер только что умер. Хорошо. Я рад, что он умер. Он больше не сможет причинить вред невинным людям», — написал американский лидер в личном блоге.

Мюллер, который в 2001–2013 годах возглавлял ФБР США, скончался в возрасте 81 года, об этом сообщил телеканал MS NOW. Причина смерти пока не уточняется, но известно, что экс-спецпрокурор долгие годы страдал от болезни Паркинсона.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что именно Роберт Мюллер вел масштабное расследование предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года. Несмотря на то что экс-спецпрокурор занимался этим делом два года, он так и не нашел никаких доказательств «сговора» между Дональдом Трампом и Москвой. Позже необоснованность подозрений подтвердил и другой спецпрокурор.

