В США умер экс-спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший связь Трампа с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Pete Marovich

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он вел дело два года, но так и не нашел никаких доказательств сговора.

В США на 82-м году жизни скончался бывший спецпрокурор Роберт Мюллер. О его смерти сообщил телеканал MS NOW.

Мюллер получил мировую известность как руководитель масштабного расследования «вмешательства» России в американские выборы 2016 года. В течение двух лет он проверял версию о «сговоре» тогдашнего президента США Дональда Трампа с Москвой, однако по итогам работы не нашел никаких реальных доказательств их секретного сотрудничества.

Позже, в мае 2023 года, в США был опубликован доклад другого спецпрокурора — Джона Дарэма, в котором утверждалось, что у американских спецслужб и разведки изначально не было оснований для запуска этого дела.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп охарактеризовал обвинения о вмешательстве России в выборы 2016 года как «крупнейший скандал в истории страны». Он заявил, что администрация экс-президента Барака Обамы сознательно распространяла ложную информацию, чтобы подорвать его победу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.