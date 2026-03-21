Путин и Лукашенко договорились ускорить реализацию совместных проектов

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. Об этом сообщает агентство БелТА.

Главными темами обсуждения стали вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Кроме того, лидеры договорились как можно скорее реализовать договоренности, достигнутые в феврале на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Президенты также затронули актуальные вопросы международной обстановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в феврале Путин и Лукашенко провели встречу в Кремле. На ней лидеры двух стран договорились о создании общего торгового знака «товар Союзного государства». Его будут присваивать продукции, при производстве которой используется не менее половины материалов и комплектующих из России и Беларуси. Этот шаг направлен на углубление экономических связей между странами, которые за последние четыре года удвоили товарооборот, при этом Россия занимает 60% в этом объеме.

