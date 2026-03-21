Число жертв обстрела села Смородино под Белгородом выросло до четырех

Фото: max.ru/ Официальный канал Губернатора Белгородской области/ vvgladkov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Из-под завалов извлекли тела погибших.

Число жертв в результате обстрела села Смородино в Белгородской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.

Изначально сообщалось о двух погибших, однако при разборе конструкций разрушенного здания спасатели обнаружили тела еще двух мирных жительниц.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования и поддержки семьям погибших… Хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе», — написал Вячеслав Гладков в личном блоге.

В ходе атаки также пострадала женщина. В тяжелом состоянии с множественными осколочными ранениями и переломом предплечья ее доставили в Грайворонскую больницу.

Удар ВСУ пришелся по социальному объекту — здание полностью разрушено.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. Противник использует дроны и ракеты, целясь преимущественно по гражданским объектам и мирному населению.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собянин сообщил об уничтожении уже 53 беспилотников, летевших на Москву. На местах падения фрагментов работают экстренные службы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.