Девочка-маугли: из-за ребенка без документов в Башкирии возбудили дело

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Поводом стали публикации о семье с несовершеннолетними, живущими в неблагоприятных условиях.

В Уфимском районе возбудили уголовное дело после сообщений о нарушении прав несовершеннолетних в многодетной семье. Об этом сообщило следственное управление СК России по Республике Башкортостан в социальных сетях.

Как уточнили в ведомстве, информацию выявили в ходе мониторинга социальных медиа. В публикациях сообщалось о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей матерью. По этим данным, младшая дочь (11-летняя девочка) не зарегистрирована, не имеет документов и не посещает образовательное учреждение.

Жители района также указывали, что дети остаются без должного присмотра и проживают в неудовлетворительных бытовых условиях. При этом, по их словам, органы системы профилактики не принимали мер по защите прав несовершеннолетних.

Уфимский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Следственные действия направили на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодаре спасли так называемого ребенка-маугли. По данным краевой прокуратуры, он на протяжении нескольких лет не выходил из квартиры, последний раз мылся около года назад и не посещал школу. Для наблюдения за сыном мать установила камеры видеонаблюдения и, как отмечается, кормила его исключительно хлебом.

