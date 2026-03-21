Четыре раза: защита Лерчек рассказала про отказы МВД в посещении клиник

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Адвокаты заявляют о повторных отказах в визите к стоматологу и другие медучреждения.

Защита блогера Валерии Чекалиной, известной под псевдонимом Лерчек, сообщила о четырех отказах следователя МВД в разрешении на посещение частных медицинских клиник. Об этом говорится в публикации адвокатов в Telegram.

По информации защиты, два отказа касались визита в клинику на Севастопольском проспекте, еще два — частной стоматологии на Минской улице. В подтверждение адвокаты опубликовали копии документов, фиксирующих отказ следователя на ходатайства защитников. В Telegram-канале отмечается, что имеются и другие подтверждающие документы.

Адвокат Константин Третьяков ранее сообщил ТАСС, что защита обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить действия следователя, который якобы препятствовал посещению медицинских учреждений обвиняемой, находящейся под домашним арестом.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы уточнили, что все ходатайства Лерчек и ее адвокатов о посещении государственных медицинских учреждений были удовлетворены.

Ранее Гагаринский суд Москвы приостановил рассмотрение дела в отношении Лерчек из-за ее онкологического заболевания до выздоровления. Мера пресечения в виде домашнего ареста была заменена на запрет определенных действий.

Блогер и ее бывший супруг Артем Чекалин обвиняются по части 3 статьи 193.1 УК РФ в совершении валютных операций с использованием подложных документов. Следствие утверждает, что они продавали онлайн-курсы через интернет, оформляли договоры с иностранной компанией и направляли оплату на зарубежные счета.

В документах, представленных в органы валютного контроля, якобы содержались недостоверные сведения, что позволило вывести из РФ около 251 миллиона рублей.

