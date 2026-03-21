Упала без чувств: стримерша из Китая умерла в прямом эфире

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Китайская стримерша Ван Ефэй, известная под псевдонимом «Сестра Ван Чжа», умерла во время прямой трансляции, которую смотрели тысячи зрителей. Об этом сообщило местное издание Jumu News.

Уточняется, что блогер вела стрим по продаже одежды. Примерно через полчаса после начала стрима 39-летняя Ван Ефэй схватилась за голову и пожаловалась зрителям на сильную боль. Блогер попросила сотрудников магазина одежды вызвать скорую помощь и предупредила, что вот-вот потеряет сознание. Через несколько мгновений Ван упала без чувств прямо в кадре.

Прибывшие к Ефэй медики срочно доставили ее в больницу, но не смогли спасти. По данным местных СМИ, врачи диагностировали кровоизлияние в ствол мозга — одну из наиболее тяжелых форм инсульта. У блогера осталась четырехлетняя дочь.

Отмечается, что Ефэй работала и вела стримы по 11 часов в день и плохо спала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.