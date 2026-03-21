Сотрудники ТЦК в Одессе задержали жениха по дороге на свадьбу

Инцидент вызвал резонанс в социальных сетях и обсуждения среди местных жителей.

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата. — Прим. Ред.) в Одессе задержали мужчину, направлявшегося на собственную свадьбу. Об этом сообщило агентство Униан.

По данным источника, инцидент произошел на улице города, где жених находился в пути к церемонии. Сотрудники ТЦК остановили автомобиль и увезли мужчину в неизвестном направлении. Видеозаписи инцидента, опубликованные в украинских социальных сетях, быстро распространились среди пользователей, вызвав широкий общественный резонанс.

Подобные случаи не единичны: в сети регулярно появляются материалы о задержаниях мужчин призывного возраста сотрудниками военкоматов в разных регионах страны. В видео часто фиксируется, как прохожие пытаются вмешаться, чтобы помочь задержанным.

В украинском обществе закрепились термины «бусификация» — процесс силового заталкивания граждан в микроавтобусы ТЦК, и «людоловы» — неофициальное обозначение самих сотрудников территориальных центров.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. В мае 2024 года вступил в силу закон, усиливший меры призыва: ряд категорий военнообязанных лишили права на отсрочку и льготы.

Власти страны предпринимают меры, чтобы предотвратить уклонение мужчин призывного возраста от службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ТЦК протаранили автомобиль в Черкассах.

