На Украине начался дефицит гречки

Цены на крупу в стране взлетели в два раза.

На Украине зафиксирован острый дефицит гречневой крупы. Как сообщает издание «Страна.ua», жители в панике сметают продукты с полок, а цены на крупу за последние месяцы выросли в два раза.

«Гречка уже в дефиците, и в ближайшее время подорожает на 20 гривен (38 рублей. — Прим. ред.). Вчера разошлось видео пустых магазинных полок с комментариями, что „киевляне раскупили всю гречку и рис“, а самые дешевые крупы — гречка по 56,99 — 59,99 гривен (108-114 рублей. — Прим. ред.) и рис по 59,99 гривен (114 рублей. — Прим. ред.) уже исчезли из продажи… Ситуация на рынке действительно напряженная», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой подтвердил, что на рынке начался ажиотаж. По его словам, стране не хватает около 20 тысяч тонн крупы до нового урожая — это почти треть от всего потребления. Основная причина в том, что в прошлом году площади под посев гречихи сильно сократили, из-за чего урожай стал самым низким за все годы независимости.

«Если в сентябре килограмм крупы стоил в среднем по стране 30 гривен (57 рублей. — Прим. ред.), то сейчас — уже 60 гривен (114 рублей. — Прим. ред.), а в ближайшей перспективе будет 80 гривен (152 рубля. — Прим. ред.)», — заявил Громовой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жители Украины могут остаться без пенсий и пособий, так как все социальные расходы страны возможно заморозят. В приоритете будут только траты на армию.

