«Шли от противного»: Дужников раскрыл неожиданный секрет роли Бомбы в «ДМБ»

Актеру не пришлось как-то особенно готовиться к роли, потому что его персонаж отличался невозмутимостью.

Заслуженный артист России Станислав Дужников поделился подробностями работы над ролью Бомбы в культовом фильме «ДМБ». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте к 25-летию проекта.

По словам актера, специальной подготовки для образа не потребовалось, так как персонаж изначально строился на противоположных чертах. Он пояснил, что подход к созданию героя был основан на принципе «от противного»: несмотря на то, что персонажа называли вспыльчивым, в кадре он получился максимально спокойным и невозмутимым.

«Да ничего я не тренировал. Как бы в начале истории там же есть: „Ты, Федя, будешь бомбой. Почему бомбой? Потому что вспыльчивый“. Все методом от противного шло», — сказал актер.

При этом Дужников отметил, что не занимался дополнительными тренировками или глубокой проработкой роли, так как ключевая идея уже была заложена в сценарии, и ее оставалось лишь точно передать на экране.

Фильм «ДМБ», сценарий к которому написали режиссер Роман Качанов и актер Иван Охлобыстин, стал известен благодаря сатирическому взгляду на армейскую жизнь. Авторы использовали юмор, чтобы показать абсурдные и порой мрачные стороны службы, создавая при этом ярких и запоминающихся персонажей.

Картина, вышедшая в конце 1990-х, со временем приобрела статус культовой. Она не только отразила атмосферу того периода, но и широко разошлась на цитаты, превратившись для зрителей в своеобразный сборник крылатых выражений.

