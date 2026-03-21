«Исполнял для душ погибших»: SHAMAN о песне «За тех»

Артист сравнивает новый трек со своим хитом «Встанем».

Новая песня заслуженного артиста России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов. — Прим. ред.) «За тех» посвящена бойцам СВО и журналистам, погибшим при исполнении своего долга. Об этом певец заявил корреспонденту 5-tv.ru на сольном концерте в Барвихе.

«Первое исполнение этой песни состоялось для геройски погибших людей. Можно сказать, я исполнял для душ этих людей в виде ликов, фотографий, которые были передо мной. Это было достаточно волнительное событие, но я считаю, что получилось», — сказал артист.

Певец сравнил новинку со своим хитом «Встанем». Он отметил, что реакция слушателей оказалась идентичной. При ее исполнении зал встает, а в комментариях в социальных сетях поклонники творчества артиста сравнивают эти песни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что работа над треком «За тех» шла долго. Первые строчки родились еще год назад, и все это время Ярослав занимался «огранкой» композиции, доводя ее до идеала. Клип на песню вышел 23 февраля, в День защитника Отечества. Артист признался, что гордится результатом и считает, что песня повторит успех его предыдущих хитов «Встанем» и «Я русский».

