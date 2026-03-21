«Мы с ним постоянно на связи»: SHAMAN рассказал о дружбе с Лепсом

SHAMAN: наше с Лепсом общение не прекращается даже в тяжелые моменты

Близкое общение артиста с коллегой не прерывается: при необходимости они встречаются и помогают друг другу даже в сложные моменты.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что поддерживает тесные дружеские отношения с народным артистом России Григорием Лепсом. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем сольном концерте в Барвихе.

По его словам, они регулярно общаются и оказывают друг другу поддержку. Певец отметил, что связь с коллегой не прерывается: при необходимости они встречаются и помогают друг другу в сложные моменты.

«Мы с ним на связи постоянно, я всегда его поддерживаю. Всегда встречаемся, если нужно там в какие-то трудные минуты. Тут просто. На самом деле поддержка просто в общении, в обычном мужском диалоге», — поделился артист.

При этом SHAMAN пояснил, что их с Лепсом дружба строится на простом человеческом общении. По его словам, речь идет не о каких-то специальных жестах, а о дружеских разговорах на разные темы — от музыки до повседневных вещей, в том числе шуток и обмена впечатлениями. Он подчеркнул, что такого общения вполне достаточно, чтобы поддержать друг друга.

«Просто поговорить о каких-то отвлеченных вещах: о музыке, о каких-то темах, песню какую-нибудь послушать, анекдоты порассказать-потравить, посмеяться. И все, этого достаточно, чтобы снизить… Какую-то поддержку оказать, скажем так. Этого более, чем достаточно в нашем случае», — сказал SHAMAN.

Также исполнитель ответил на вопрос о личной жизни Лепса. С улыбкой он отметил, что стремление к любви — естественное желание для любого человека.

«А кто не мечтает?» — загадочно заключил он.

Лепс объявил о романе со студенткой Авророй Кибой, которой на тот момент было 18 лет, летом 2024 года. Однако пара расторгла долгожданную помолвку в декабре 2025 года.

В данный момент Киба принимает ухаживания сразу двух перспективных юношей — сына певицы Ирины Дубцовой и долларового миллионера Рустама Гаджиева. Григорий Лепс же в свою очередь не так давно сошелся со своей бывшей женой, о чем писал 5-tv.ru.

