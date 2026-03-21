«Ем одно и то же»: SHAMAN о кулинарных навыках Мизулиной

Несмотря на возможность питаться деликатесами и ужинать в дорогих ресторанах, артист предпочитает максимально простую пищу.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, предпочитает употреблять в пищу максимально простую еду, такую как овощи, гречка и курица. Об этом исполнитель хита «Я русский» рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем сольном концерте в Барвихе.

«Я ем одно и тоже. У меня рацион очень простой. Я люблю резаные овощи: огурцы, помидоры, болгарский перец, чуть-чуть масла, чуть-чуть соли, <…> зелени. Я люблю там гречку, я люблю куриную грудку, я люблю там красную рыбу из духовки», — поделился Ярослав.

На этом вкусовые предпочтения знаменитости не заканчиваются. Дронов также рассказал, что ему нравятся запеченные овощи, в частности цветная и брюссельская капуста. Не забыл артист упомянуть и фирменную яичницу. Раньше он готовил ее сам, но теперь этим занимается супруга Ярослава, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Этим занимается Катерина. Ну конечно, я поделился (рецептом — Прим. ред.), рассказал примерно там, как надо <…> Она и сама прекрасно готовит, поэтому здесь не нужно дополнительно как-то еще инструктировать», — рассказал SHAMAN.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как SHAMAN делал предложение Мизулиной. По словам певца, решение пришло неожиданно, прямо за ужином после очередных гастролей. В тот момент у него даже не было кольца.

