«Им никто не указ»: Лавров обвинил США в готовности на все ради чужих ресурсов

Сергей Лавров заявил, что США готовы на убийства и перевороты ради нефти

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Основная цель Вашингтона — это «доктрина доминирования».

США готовы на крайние меры ради захвата чужих природных богатств. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире федерального телеканала.

«Соединенные Штаты официально заявили, что „им никто не указ“. Они заботятся только о своем благополучии», — сказал Лавров.

Глава МИД России также подчеркнул, что для защиты своих экономических интересов американские власти готовы использовать самые жесткие методы: государственные перевороты, похищения и даже убийства лидеров тех стран, которые обладают нужными им ресурсами.

Лавров привел в пример политику США в отношении Венесуэлы и Ирана, отметив, что американские коллеги даже не скрывают своего интереса к нефти в этих регионах.

«У них доктрина доминирования на мировых энергетических рынках», — пояснил министр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что МИД России назвал действия США и Израиля в Иране «военной авантюрой». Российские дипломаты уверены, что продолжение войны несет огромные риски для всего Ближнего Востока и мировой стабильности. Они призывают страны сесть за стол переговоров.

