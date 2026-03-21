«За второй половиной дома»: Асмус пошутила над бывшем мужем Гариком Харламовым

Пост в соцсети знаменитость сопроводила подписью с намеком.

Актриса Кристина Асмус спровоцировала бурное обсуждение среди поклонников, опубликовав видео в свадебном платье. Однако подпись к посту, намекающая на ее бывшего мужа — комика Гарика Харламова, вызвала еще более удивленную реакцию.

«Уте Папа Уте за второй половиной дома», — написала актриса.

Ранее под композицию с этими словами выложил видео в соцсети Харламов вместе с блогером Эльдаром Джараховым. Ролик быстро набрал просмотры и больше 240 тысяч лайков. Вероятно, именно на него намекнула Асмус в подписи к посту, шутя над их непростым разводом. Первая часть фразы является искаженным названием известной песни «Papaoutai» бельгийского певца Stromae.

Ясность привнес один из комментаторов. Он отметил, что в композиции «Papaoutai» герой ищет своего отца, тогда как Кристина иронизирует на этот счет в поисках нового возлюбленного и отца для дочки Анастасия от брака с Гариком.

Другой пользователь сети дополнил, что трек выбран не случайно, поскольку именно эту песню бывший муж Асмус перепел ранее с помощью искусственного интеллекта. Имеется ввиду недавняя сетевая шутка с кавером на хит Stromae в жанре Afro Soul. В этом треке голос солиста сильно напоминал Харламова. Сам комик тоже отметил это сходство и шутил про него.

Тем временем сам Харламов уже состоит в браке с актрисой Екатериной Ковальчук и, по информации из открытых источников, может вскоре снова стать отцом. Как писал 5-tv.ru, Кристина Асмус с начала года, напротив, перестала скрывать отношения с кинооператором Валерием Махмудовым.

