Минцифры опровергло подготовку «белых списков» для домашнего интернета

В министерстве подчеркнули, что отключения по причинам безопасности не затрагивают проводные технологии.

Информация о подготовке «белого списка» сервисов для провайдеров домашнего интернета является фейком. Об этом агентству ТАСС сообщили в Минцифры России.

«Информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из „белого списка“ — фейк», — заявили в ведомстве.

В министерстве объяснили, что при возникновении угрозы от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в регионах России проводится точечное отключение только мобильного интернета. Такие меры позволяют снизить точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам.

Ограничения по причинам безопасности не касаются домашнего интернета, поскольку проводные технологии не имеют отношения к дронам и не используются для их наведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в «белый список» Минцифры РФ вошли более 120 сервисов и сайтов, которые будут работать даже при ограниченном мобильном интернете. В перечне находятся соцсети, интернет-магазины, государственные порталы, банки, информационные сайты СМИ, стриминговые платформы, операторы связи и сайты для бронирования путешествий и покупок авиабилетов.

