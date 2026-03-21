Почему сериал «Бригада-2» так и не сняли: продюсер раскрыл настоящую причину

Кадр из сериала «Бригада», 2002 г.

Команда сериала «Бригада» сознательно отказалась от идеи его продолжения, несмотря на на огромную популярность и ожидания зрителей. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал один из продюсеров проекта Анатолий Сивушов.

По его словам, легендарная лента заслуживала того продолжения, которые зрители встретили бы достойно. Однако за подобный исход Сивушов поручиться не смог.

«Потому, что надо делать или хорошо, или не делать вовсе», — отметил он.

К тому же продюсер пояснил, что такое решение было продиктовано стремлением сохранить высокую планку качества. Сивушов отметил, что создание качественного продолжения столь успешного проекта представляет собой крайне сложную задачу, с которой, по его мнению, справиться практически невозможно. Именно поэтому авторы предпочли не рисковать репутацией оригинального сериала.

«То, что сделать продолжение суперуспешного сериала, каким стала „Бригада“, невероятно трудно, понимают все кинематографисты. Поэтому лучше не рисковать», — сказал Анатолий.

Продюсер подчеркнул, что в профессиональной среде многие не разделяют эту позицию и неоднократно предлагали вернуться к проекту, указывая на потенциально высокие коммерческие результаты. Однако для него приоритетом остается не финансовый успех, а художественная ценность и уровень исполнения.

Сивушов также дал понять, что не готов участвовать в проектах, если нет уверенности в их качестве и достойном результате.

