Два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области два мирных жителя погибли при атаке ВСУ на соцобъект

Также известно об одной пострадавшей.

Два человека погибли и один получил ранения при обстреле ВСУ в селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Смородино в результате обстрела ВСУ два человека погибли, еще один получил ранения. Удар нанесен по социальному объекту, под завалами могут находиться люди», — говорится в публикации губернатора.

По предварительным данным, погибли две женщины. Еще одну женщину в тяжелом состоянии и с множественными осколочными ранениями и переломом предплечья доставили в Грайворонскую больницу.

Гладков добавил, что здание социального объекта разрушено. Также огнем уничтожен объект торговли. В настоящее время идет работа по разбору конструкций, однако ее осложняет высокая активность украинских дронов.

Территории РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Противник задействует не только дроны, но и ракетное оружие. Чаще всего целями ВСУ становится мирное население.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении уже 53 летевших на Москву беспилотников.

