«В палатке будем жить»: бывшая жена мужа Маши Распутиной требует невозможного

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Певица продала свой дом, чтобы вложиться в общее жилье, где семья прожила более 25 лет. И теперь может остаться без крыши над головой.

Певица Маша Распутина и ее супруг Виктор Захаров могут оказаться без единственного дома и уже шутят, что будут жить в палатке. Об этом написало издание 7Дней.ru.

«Мы в палатке будем жить? На улице где-то?» — возмущался мужчина в беседе с корреспондентам программы федерального канала.

Известно, что бывшая жена бизнесмена требует взыскать с супругов 70 миллионов рублей — сумму, сопоставимую со стоимостью их дома на Рублевке. Причиной спора стал особняк, приобретенный Захаровым в период его предыдущего брака. С юридической точки зрения, бывшая супруга имеет на недвижимость больше прав, чем нынешняя жена, несмотря на то, что Распутина вложила собственные средства в ремонт и благоустройство дома.

По словам артистки, она продала свой дом, чтобы вложиться в общее жилье, где семья прожила более 25 лет. При этом, как она утверждает, развод с прежней супругой Захарова долгое время не оформлялся, что осложнило ситуацию.

«Я продала свой дом в Крекшино, вложила эти деньги в ремонт нашего жилища, нашего гнезда семейного. 26 лет мы прожили в этом доме, все было нормально. А Елена до этого 30 лет не давала развода», — поделилась Распутина.

Сам бизнесмен также опасается остаться без крыши над головой. Он заявил, что не располагает средствами для выплаты многомиллионной компенсации и в случае неблагоприятного решения суда семья может лишиться возможности приобрести аналогичное жилье. При этом он настаивает, что не прекращал финансовую поддержку бывшей семьи.

Юристы Распутиной намерены доказать в суде, что речь идет не о роскоши, а о единственном месте проживания супругов, лишение которого противоречит закону. Как писал 5-tv.ru, адвокат Сергей Жорин объяснил, почему Машу Распутину могут оставить без дома.

До этого певица обратилась к председателю Верховного суда, заявив о риске выселения из дома в подмосковной деревне Таганьково, где она живет с мужем и дочерью, и называла ситуацию несправедливой. Конфликт обострился после пересмотра судебного решения: сумма требований выросла до 70 миллионов рублей, после чего была инициирована процедура банкротства.

