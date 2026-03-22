Автомобиль без забот: Lada Vesta могут начать сдавать в аренду по подписке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ее стоимость будет примерно 40 тысяч рублей в месяц.

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» может ввести подписки на свои автомобили. О том, что компания рассматривает новый бизнес-проект, сообщает ТАСС.

«Мы просчитываем такой бизнес-кейс», — уточнили в пресс-службе компании.

Первой моделью, доступной по подписке, может стать Lada Vesta. На дилерской конференции уже были представлены предварительные условия: ее планируют сдавать в аренду на один год за почти 40 тысяч рублей в месяц. При этом управлять машиной могут три водителя, а максимальный пробег за год не должен превышать 30 тысяч километров.

Главная особенность подписки в том, что водителю не нужно заботиться о дополнительных расходах. В ежемесячный платеж уже включены страховка, плановое техническое обслуживание (ТО), сезонная замена шин и их хранение, а также спутниковая система безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в первой половине марта шесть официально представленных в России автомобильных брендов обновили стоимость своих моделей. При этом некоторые из них значительно повысили цены, например, у компании BAIC модель U5 Plus подорожала на 61 тысячу рублей. В то же время три бренда снизили стоимость своих автомобилей, включая кроссовер Omoda C7, который стал доступнее на 230 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.