Захарова: ООН и МАГАТЭ обязаны дать объективную оценку атаки в Натанзе

По словам дипломата, такие действия порождают риски катастрофы в масштабах всего Ближнего Востока.

ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должны дать объективную оценку атаке США и Израиля на объект по обогащению урана в иранском Натанзе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Международное сообщество, включая руководство ООН и МАГАТЭ, обязано немедленно дать объективную и бескомпромиссную оценку безответственным действиям, порождающим реальные риски катастрофы в масштабах всего Ближнего Востока и откровенно направленным на дальнейшее разрушение мира, стабильности и безопасности в регионе», — говорится в заявлении дипломата.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вооруженные силы Израиля и США поразили комплекс по обогащению урана имени Шахида Ахмади Роушана в иранском Натанзе. Утечек радиации не было, угрозы для населения нет. В Организации по атомной энергии Ирана подчеркнули, что атака нарушила международные нормы ядерной безопасности, включая Договор о нераспространении ядерного оружия.

Ситуация развивается на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. Обострение началось 28 февраля, когда Израиль и США объявили о проведении военной операции против Ирана и нанесли серию ударов по его территории. В результате сообщалось о жертвах среди высшего руководства республики, военных и гражданского населения.

В ответ Иран начал атаковать израильские города и американские военные объекты в регионе. На фоне роста напряженности ряд стран временно закрыл воздушное пространство.

