В Госдуме предложили ввести самоограничение на покупки на маркетплейсах

В Государственной думе предложили ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах. Это должно помочь россиянам сэкономить деньги и защититься от мошенников. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Инициатива предложена по аналогии с уже действующими механизмами. Например, с 1 марта 2025 года граждане могут устанавливать самозапрет на кредиты, а с 1 сентября — запрещать себе участие в азартных играх.

«Речь идет о психологически неустойчивых соотечественниках, которые совершают импульсивные покупки, после разводят руками и жалеют о потерянных деньгах», — пояснил парламентарий.

Аксаков также отметил, что введение ограничений усилит защиту от мошенников, которые, используя персональные данные, могут совершать покупки на маркетплейсах от имени граждан.

По словам парламентария, установить запрет можно будет с помощью портала «Госуслуги». В настоящее время инициатива находится на стадии обсуждения, и в весеннюю сессию депутаты планируют изучить ситуацию на рынке и принять соответствующее решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ячейку телефонных мошенников с тысячей сим-карт раскрыли в Москве. Сотрудники управления ФСБ России по Москве и области провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали двоих мужчин и женщину в возрасте от 21 до 34 лет. Их подозревают в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика.

