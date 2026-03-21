«Он лупил меня железной рукой»: юморист Морозов о встрече с Чаком Норрисом

Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Американский артист 17 раз посещал Россию.

Юморист Александр Морозов почтил память покойного американского актера Чака Норриса и показал их архивный снимок. Фотографию артист опубликовал у себя в социальных сетях.

«Он лупил меня своей железной рукой по плечу, громко хохотал и кричал: „вэри фанни, вэри фанни“ (очень смешно. — Прим. ред.). Покойся с миром, великий спортсмен и великий актер!» — поделился воспоминаниями Морозов в своем блоге.

Фото: Instagram*/morozov_artist

Чак Норрис всегда с большой симпатией относился к русской культуре и 17 раз посещал страну. Известно, что актер был знаком со многими российскими политиками, среди которых были Владимир Жириновский и Юрий Лужков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Чак Норрис умер 20 марта в возрасте 86 лет. Артист был срочно госпитализирован на Гавайях из-за резкого ухудшения самочувствия во время тренировки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ