В Петербурге арестовали девушку, подозреваемую в подстрекательстве к убийству

О трагедии стало известно 19 марта. В городе Пушкин зарезали 17-летнего парня.

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал девушку-подростка, подозреваемую в подстрекательстве и пособничестве к убийству бывшего. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Суд избрал для девушки меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 мая 2026 года.

О трагедии стало известно 19 марта. В городе Пушкин под Петербургом зарезали 17-летнего парня. Молодой человек не выходил на связь с 16 марта — парня с ножевыми ранениями нашли рядом со станцией местной железной дороги. Подозреваемого в убийстве подростка поймали неподалеку.

По предварительным данным, конфликт между молодыми людьми произошел из-за девушки. Ревнивец ударил соперника ножом, тот вскоре умер от полученной раны. Когда преступник понял, что натворил, он частично закопал труп, чтобы скрыть содеянное.

Правоохранители рассматривают девушку как возможного инициатора преступления. По предварительной информации, она вместе с 16-летним знакомым могла заранее спланировать убийство еще в начале 2026 года. Мотивом, по версии источников, могли стать личные отношения с погибшим и предполагаемый конфликт на этой почве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд арестовал 17-летнего подростка, подозреваемого в убийстве своего сверстника, до 18 мая 2026 года. Уточняется, что подросток просил смягчить наказание на домашний арест, однако суд не удовлетворил просьбу.

