«Комментировать не могу»: Олег Басилашвили о смерти жены Галины Мшанской

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Телеведущая умерла в ночь на 20 марта из-за обширного инфаркта.

Народный артист СССР Олег Басилашвили тяжело переживает смерть супруги, телеведущей и музыкального редактора Галины Мшанской, и пока отказывается говорить на эту тему. Об этом он заявил в беседе с Teleprogramma.org.

«Комментировать что‑либо сейчас я не могу. Извините», — сказал артист в слезах.

Несмотря на нежелание общаться с журналистами, актер поблагодарил всех за теплые слова и поддержку, которую он сейчас получает.

Галина Мшанская ушла из жизни в ночь на 20 марта в возрасте 91 года. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Известно, что с декабря прошлого года она находилась в больнице в нестабильном состоянии. Олег Басилашвили и Галина Мшанская прожили в браке более 64 лет. Актер не раз подчеркивал, что именно мудрость и любовь жены помогали ему справляться со всеми трудностями и вдохновляли на творчество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Большой драматический театр (БДТ) имени Товстоногова отменил творческий вечер Олега Басилашвили, который был запланирован на 25 марта. Сейчас администрация театра участвует в организации похорон Галины Мшанской.

