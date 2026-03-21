Три человека погибли в крупной аварии с бензовозом под Ростовом-на-Дону

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

После столкновения вспыхнул пожар.

В Ростовской области произошла крупная дорожная авария с участием бензовоза и четырех легковых автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации регионального управления МЧС, после столкновения бензовоз загорелся, площадь пожара достигла около 200 квадратных метров. Пострадавших доставили в медицинские учреждения Таганрога.

Известно, что авария произошла на 34-м километре трассы Ростов-на-Дону — Таганрог в Неклиновском районе. По предварительным данным, бензовоз столкнулся с легковыми автомобилями.

Как сообщили в МЧС, к ликвидации последствий происшествия уже привлекли 45 специалистов. Также были задействованы 16 единиц специальной техники. На участке дороги ввели реверсивное движение.

Уточнялось, что прокуратура начала проверку обстоятельств аварии.

Ранее, писал 5-tv.ru, в столкновении легковушки с грузовиком в Иркутской области погиб шестилетний ребенок. Водитель автомобиля выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком.

