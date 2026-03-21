Обломок иранской ракеты упал в Старом городе в Иерусалиме

Крупный обломок сбитой иранской ракеты упал на территории Старого города в Иерусалиме. Как сообщил корреспондент «Известий» Александр Новицкий, фрагмент реактивного снаряда достиг земли в 350–400 метрах от мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с обломком ракеты.

Совсем неподалеку находится Храм Гроба Господня — главная христианская святыня. Согласно канону, именно там хранится гробница, из которой воскрес Иисус Христос.

Ранее из-за эскалации на Ближнем Востоке в Иерусалиме впервые в истории приостановили богослужение в Храме Гроба Господня.

Конфликт на Ближнем Востоке

Ситуация развивается на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. Обострение началось 28 февраля, когда Израиль и США объявили о проведении военной операции против Ирана и нанесли серию ударов по его территории. В результате сообщалось о жертвах среди высшего руководства республики, военных и гражданского населения.

В ответ Иран начал атаковать израильские города и американские военные объекты в регионе. На фоне роста напряженности ряд стран временно закрыл воздушное пространство.

