Теперь дорого: безвиз в страны Евросоюза станет платным для украинцев

На Украине решили ввести плату за выезд в страны Евросоюза

Для получения разрешения нужно будет заранее подать онлайн-заявку с рядом условий.

Гражданам Украины перед поездкой в страны Евросоюза (ЕС) придется оформлять платное разрешение через электронную систему ETIAS. Об этом написало украинское издание «Новости. Live», которое проанализировало новые правила, вступающие в силу в 2026 году.

Стоимость регистрации составит 20 евро, а без ее прохождения пересечь границу станет невозможным.

Нововведение связано с модернизацией системы визового и пограничного контроля ЕС. ETIAS окажется обязательной для граждан стран с безвизовым режимом, в том числе Украины. Для получения разрешения нужно будет заранее подать онлайн-заявку, указав личные данные, цели поездки, контактную информацию, а также сведения об образовании и профессии.

По данным украинских СМИ, любые ошибки при заполнении анкеты могут привести к аннулированию разрешения без возврата оплаченного сбора. Оплата будет доступна только банковской картой.

Регистрация будет действительна три года и позволит многократно въезжать в страны Шенгенской зоны, однако не даст права на постоянное проживание или трудоустройство. От уплаты сбора освободили лиц младше 18 и старше 70 лет, а также члены семей граждан ЕС.

Ожидается, что обработка заявок займет несколько минут, однако в отдельных случаях срок может увеличиться до одного месяца, если потребуется дополнительная проверка.

Безвизовый режим для граждан Украины с биометрическими паспортами действует с 2017 года. Он позволяет находиться в странах Шенгенской зоны до 90 дней в течение 180-дневного периода.

