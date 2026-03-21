Участница московских ярмарок из Крыма рассказала о своем огороде

Фото: пресс-служба Департамента торговли и услуг города Москвы

На ярмарке в районе Зюзино фермер из Крыма Елена Ибрагимова продает натуральные овощи, фрукты, ягоды и грибы, которые выращивает вместе с семьей. О своем хозяйстве женщина поделилась с порталом mos.ru.

Хозяйство расположено недалеко от Алушты и занимает около 20 соток. Там разбиты сад и огород, а также работают четыре отапливаемые теплицы. Уже к концу марта в них созревают зелень, огурцы и помидоры. Круглый год фермер выращивает петрушку, укроп, лук, кинзу и вешенки, в мае собирает первую клубнику, а летом — фрукты и овощи, включая знаменитый ялтинский лук. Особой гордостью Елена считает сад с черешней, персиками, виноградом и даже киви.

«Мне нравится проводить время на огороде: по вечерам после того, как все сделано, приятно сидеть в беседке, укутанной виноградными лозами, и смотреть на налитые плоды, зная, что они результат нашего труда», — поделилась Елена.

Любовь к сельскому труду ей привила мама. В семье выращивают прежде всего то, что сами едят: готовят вареники с разными начинками, делают овощные салаты и варят компоты. Со временем излишки урожая начали продавать, а спрос помог выстроить ассортимент. При этом фермер экспериментирует с новыми культурами, и удачные результаты появляются на прилавке. По ее словам, покупателей на ярмарке всегда много.

Продукцию на московские ярмарки привозят более чем из 40 регионов России. Город бесплатно предоставляет торговые места участникам. Павильоны размещают рядом со станциями метро и в людных местах, оснащают отоплением, вентиляцией, кондиционерами и холодильным оборудованием, что делает ярмарки удобными для покупателей в любое время года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.