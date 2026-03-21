США и Израиль атаковали иранский комплекс по обогащению урана в Натанзе

Вооруженные силы Израиля и США поразили комплекс по обогащению урана имени шахида Ахмади Роушана в иранском Натанзе. Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана.

В ведомстве отметили, что утечек радиации не было, угрозы для населения нет. В организации подчеркнули, что атака нарушила международные нормы ядерной безопасности, включая Договор о нераспространении ядерного оружия.

Информацию об ударе подтвердили также в Международном агентстве по атомной энергии. Генеральный директор организации Рафаэль Гросси вновь призвал стороны конфликта проявить сдержанность во избежание риска ядерной аварии.

Ранее стало известно о запуске Тегераном двух баллистических ракет средней дальности по американо-британской военной базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, расположенном в четырех тысячах километров от территории Ирана.

Конфликт на Ближнем Востоке

Ситуация развивается на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. Обострение началось 28 февраля, когда Израиль и США объявили о проведении военной операции против Ирана и нанесли серию ударов по его территории. В результате сообщалось о жертвах среди высшего руководства республики, военных и гражданского населения.

В ответ Иран начал атаковать израильские города и американские военные объекты в регионе. На фоне роста напряженности ряд стран временно закрыл воздушное пространство.

