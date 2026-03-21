Иран запустил две ракеты по базе США и Британии в Индийском океане

Иран запустил две ракеты по базе США и Британии за 4 тыс. км в Индийском океане

Фото: www.globallookpress.com/Chen Junqing

Это первый случай применения Ираном баллистических ракет средней дальности в боевых условиях.

Иран запустил две баллистические ракеты средней дальности по американо-британской базе на острове Диего-Гарсия, расположенной примерно в четырех тысячах километров от территории страны. Об этом 21 марта сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По данным журналистов, ни одна из ракет не достигла цели. Одна вышла из строя во время полета, а по второй американский военный корабль выпустил перехватчик SM-3. При этом источники не смогли подтвердить, удалось ли перехватить ракету.

Журналисты отметили, что этот эпизод стал первым случаем применения Ираном баллистических ракет средней дальности в боевых условиях.

Дальность запуска указывает на то, что такие ракеты способны поражать цели значительно дальше двух тысяч километров — именно этот предел ранее официально озвучивал Аббас Аракчи. В феврале он заявлял, что Тегеран сознательно ограничивает дальность своих ракет этим показателем.

Иран факт удара также подтвердил. Как написало агентство Mehr, этот запуск продемонстрировал "значительный шаг" в противостоянии с США.

Конфликт на Ближнем Востоке

Ситуация развивается на фоне продолжающейся эскалации на Ближнем Востоке. Обострение началось 28 февраля, когда Израиль и США объявили о проведении военной операции против Ирана и нанесли серию ударов по его территории. В результате сообщалось о жертвах среди высшего руководства республики, военных и гражданского населения.

В ответ Иран начал атаковать израильские города и американские военные объекты в регионе. На фоне роста напряженности ряд стран временно закрыл воздушное пространство.

Российский МИД назвал действия США и Израиля на Ближнем Востоке авантюрой. Продолжение боевых действий в зоне Персидского залива несет огромные риски для всего региона и мировой стабильности, отмечало ведомство.

