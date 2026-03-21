Собянин сообщил об уничтожении уже 53 летевших на Москву беспилотников

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Система противовоздушной обороны уничтожила еще два украинских беспилотника, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

«Уничтожены еще два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

В общей сложности за сутки сбили 53 дрона ВСУ.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Кроме того, минувшей ночью дроны ВСУ атаковали Саратов. В результате в городе получили повреждения жилые дома. В зданиях выбиты стекла, два человека получили травмы и обратились за медицинской помощью.

