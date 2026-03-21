Собянин сообщил об уничтожении уже 53 летевших на Москву беспилотников

Атака беспилотников ВСУ на Москву 21 марта 2026: новости

Атака беспилотников на Москву

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Система противовоздушной обороны уничтожила еще два украинских беспилотника, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX. 

«Уничтожены еще два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник. 

В общей сложности за сутки сбили 53 дрона ВСУ. 

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Кроме того, минувшей ночью дроны ВСУ атаковали Саратов. В результате в городе получили повреждения жилые дома. В зданиях выбиты стекла, два человека получили травмы и обратились за медицинской помощью. 

