Как Москва выстраивает систему поддержки людей с особенностями здоровья

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Дети и взрослые проходят комплексную реабилитацию, получают образование и профессию, а также занимаются творчеством.

Москва активно строит систему всесторонней поддержки людей с особенностями здоровья, создавая условия для их развития, образования и социальной интеграции. Ко Всемирному дню людей с синдромом Дауна, который ежегодно отмечают 21 марта, Департамент труда и социальной защиты населения столицы на портале mos.ru рассказал, как город помогает москвичам с инвалидностью реализовать потенциал и получать комплексную поддержку. Дополнительную помощь оказывают некоммерческие организации, которые развивают физические, интеллектуальные и социальные навыки у детей и взрослых.

Одним из центров, где дети с синдромом Дауна обучаются и проходят реабилитацию, стал Троицкий реабилитационно-образовательный центр «Солнышко». Здесь специалисты разрабатывают индивидуальные программы не только для ребенка, но и для его родителей.

«Реабилитация детей с синдромом Дауна — это комплексный процесс, который включает не только занятия с логопедом, дефектологом и психологом, но и элементы сенсорной интеграции, арт- и музыкотерапии, адаптивной физкультуры и социально-бытовой адаптации. Это помогает детям развиваться, укреплять здоровье, осваивать новые навыки и уверенно двигаться вперед», — рассказала исполняющая обязанности директора центра Татьяна Акимова.

В реабилитационно-образовательном центре № 105 дети с особенностями здоровья развивают творческие и профессиональные навыки: они учатся шить, моделировать, выступать на сцене и подиуме. В 2025 году воспитанники участвовали в национальном чемпионате «Абилимпикс», представив собственную коллекцию одежды и самостоятельно подготовив костюмы для показа.

Некоммерческие организации остаются важными партнерами города. Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» с 1997 года оказывает психолого-педагогическую и социальную поддержку семьям с детьми, подростками и взрослыми с синдромом Дауна. В 2026 году фонд реализует проект «Я шагаю по Москве», где 70 подростков и взрослых учатся ориентироваться в городе, делать покупки и развивать социальные навыки.

Благотворительный фонд «Синдром любви» в 2026 году помогает подготовить к школе 150 детей с синдромом Дауна в возрасте от трех до восьми лет, развивая речь, коммуникативные навыки и эмоциональную саморегуляцию. Родители получают консультации и психологическую поддержку, что снижает тревожность и помогает лучше понимать потребности ребенка.

В системе соцзащиты Москвы работают восемь реабилитационно-образовательных и 10 реабилитационных центров, где дети и взрослые с инвалидностью проходят комплексную поддержку. Программа «Москва — добрый город» объединяет усилия города и НКО с 2019 года: за семь лет 738 проектов получили финансирование на общую сумму 2,8 миллиарда рублей, помогая каждому человеку с особенностями здоровья получать качественное образование, развивать навыки и жить полноценной жизнью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.